Украинская художница Ольга Каменетская прославилась благодаря своему таланту превращать обычных кукол на мини-копии людей.

Украинская художница Ольга Каменетская прославилась благодаря своему таланту превращать обычных кукол на мини-копии людей. Хобби девушки переросло в ее профессию. Она покупает куклы Барби и Monster High, и создает из них что-то совершенно новое и прекрасное. В руках Ольги обычные куклы становятся похожими на людей, их черты выразительные и очень естественны. Похоже на то, что каждая кукла имеет свою душу. Новые творения художницы даже имеют родинки и веснушки, что делает их еще более похожими на реальных существ.