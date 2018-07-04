Фотограф Женя Котенко посвятил года, чтобы запечатлеть, что происходит на одной из украинских лавочек.

Фотограф Женя Котенко посвятил года, чтобы запечатлеть, что происходит на одной из украинских лавочек. Фотограф выбрал скамейку не на улице, бульваре или в парке. Он нашел ее в своем дворе — неказистое, излатанное, израненное сооружение, однажды покрашенное в голубой небесный цвет силами домоуправления, потом в красный, или наоборот, постоянно переживающее апокалипсис. Это даже не скамейка, а лавочка, т.е. что-то нелепое, смешное, вокруг чего всегда горы окурков, лушпаек от семечек, бутылок и прочего мусора. Забавно, в один прекрасный момент возле нее появилась урна. Сначала она была уныло-серого цвета, потом ее не очень старательно выкрасили. Мусора, правда, на земле не уменьшилось. Урна периодически исчезала и снова возвращалась.