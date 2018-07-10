Художница Лим Цзи Вэй, более известная под псевдонимом Лимзи (Limzy), с помощью акварели и свежих цветов создает невероятно живые и нежные произведения искусств

Художница Лим Цзи Вэй, более известная под псевдонимом Лимзи (Limzy), с помощью акварели и свежих цветов создает невероятно живые и нежные произведения искусства. С ее легкой руки обычный акварельный рисунок становится красочной инсталляцией, где изысканные женские образы дополняются цветочными лепестками и бутонами, превращающимися в пышные длинные платья, балетные пачки и оборки юбок.