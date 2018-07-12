Фотограф из Японии Масаки Каи (@mr007) настоящий Джеймс Бонд в сфере фотоискусства.

Фотограф из Японии Масаки Каи (@mr007) настоящий Джеймс Бонд в сфере фотоискусства. Его роботы сделаны на iPhone, он их размещает на своей странице в Instagram. И это не еда, котики или модели. Нет. Это настоящие искусство - из всего привычного и скучного он создает незаурядные снимки. В его объектив не просто интересный кадр, а настоящая история, от которой не оторвать глаз. Фото качественны не только за смысловым наполнением, но и за техническими параметрами. Чаще его работы черно-белые, но они ни чуть не уступают цветным фото. Это создает его стиль, авторскую фишку, которую можно прочувствовать и в его цветных фотографиях.