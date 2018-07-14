Художник Миха Дебеляк (Miha Debeljak) из города Любляна (Словения) - владелец собственного бренда Wood all Good.

Художник Миха Дебеляк (Miha Debeljak) из города Любляна (Словения) - владелец собственного бренда Wood all Good, специализирующегося на создании уникальных произведений ручной работы из дерева и смолы. То, что начиналось, как страстное увлечение, вскоре превратилось в нечто большее. В начале 2015 года он решил заняться работами по дереву в качестве хобби, не имея ничего, кроме старых, ржавых инструментов деда и своих рук. Недавно он решил начать создавать свои произведения из дерева и смолы с использованием искусственно выращенного (синтетического) опала. В результате у него получились оригинальные ювелирные изделия, напоминающие миниатюрные миры с горами, северным сиянием и целыми галактиками.