Instagram богат на разные таланты, иллюстратор Кэти Родригес не исключение.

Instagram богат на разные таланты, иллюстратор Кэти Родригес не исключение. Американка Кэти Родригес имеет собственный блог Paper Fashion, который она создала еще в 2009 год. Ее творчество - это яркие акварельные этюдами. Но все они посвящены фэшн-тематике. А сегодня она одна из самых известных иллюстраторов в мире. А ее работы стали составляющей вещей мировых брендов. Сегодня она сотрудничает с Valentino, Cartier, Lacoste и другими. А ее страница в соцсети - это тайная дверь в искусство. Смотря на ее аккаунт влюбляешься в ее творчество с первого взгляда. Они завораживают и покоряют. Яркие иллюстрации, сочные цвета... интересная импрессионистическая манера.