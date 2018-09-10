Жизнерадостный Рио-де-Жанейро, снимки которого можно ощутить на вкус. Марсело Арголо в своих снимках хочет показать Рио-де-Жанейро таким, каким его ещё не изобр

Жизнерадостный Рио-де-Жанейро, снимки которого можно ощутить на вкус. Марсело Арголо в своих снимках хочет показать Рио-де-Жанейро таким, каким его ещё не изображал ни один бразильский фотограф. Его кадры, складываясь в единое повествование, составляют повседневную историю города. Марсело Арголо родился в 1969 году в Рио-де-Жанейро. В 20 лет переехал в Калифорнию, изучал фотографию в Сити-колледже в Сан-Франциско, где начал снимать на городских улицах. Тогда у него и открылись глаза на чудеса, которые могут появляться во время прогулок по городу. Однако Марсело потребовалось ещё несколько лет, чтобы понять, что его жизнь обретает больший смысл, когда он фотографирует.