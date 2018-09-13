Несколько лет в браке не остудили чувств Куртиса Виклунда к его супруге.

Свадебный фотограф из штата Мичиган целый год посвятил проекту, в котором через рисунки отобразил ежедневные радости совместной жизни с его женой Джорджин. Ровно 365 карандашных изображений было создано им за тот год. Виклунд создал собственный веб-сайт, на котором размещает свои работы. Стоит сказать, что он не остановился на достигнутом и продолжает создавать рисунки о своей жизни. Все картины очень трогательные и милые, на них запечатлено всё: от совместного пробуждения и завтрака до радости, испытанной при первом взгляде на тест с двумя заветными полосками. Куртис невероятно трепетно и с настоящей любовью создает эти рисунки. По признанию мужчины, окружающие говорят, что прониклись к ним и узнают их ближе через эти карандашные эскизы.