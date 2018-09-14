Вдохновляющие снимки американских улиц, которые не оставят вас равнодушными.

Вдохновляющие снимки американских улиц, которые не оставят вас равнодушными. В фотографии, как и в любом другом виде искусства, есть свои классики. Один из них – Гарри Виногранд, звезда нью-йоркской фотографии. На его счету сотни легендарных снимков и удивительная биография. Гарри родился в 1928 году в Бронксе. Не смотря на то, что фотографу присваивают американскую национальность, его родители были еврейскими иммигрантами из Восточной Европы. Прежде чем взяться за камеру, Виногранд изучал живопись в Колумбийском университете. В скором времени он понял, что его таланты и визия предназначены для фотографии – с тех пор Гарри начал вовлекаться в свое новое ремесло.