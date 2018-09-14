Если вы хотите попробовать чего-то новенькое, то это латте для вас.

Всегда хотели кофейный напиток, который выглядел бы таким же тёмным, как ваша душа? Тогда вам повезло, потому что готичное латте уже здесь. Этот напиток сделан из измельченной души мертвых единорогов, и это так же мрачно, как ваше холодное сердце. Ладно, это не правда. Он на самом деле сделан из активированного угля, ингредиента, который намного полезнее, чем кажется. Активированный уголь призван помогать организму избавляться от токсинов, поэтому даже несмотря на то, что готичное латте выглядит так, как будто его должен пить дьявол, этот напиток может быть очень полезным для вас. Пока что это латте появилось в Великобритании и Австралии, но мы уверены, что это лишь вопрос времени и скоро этот напиток появится в ваших кофейнях.