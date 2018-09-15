Жюри конкурса Wildlife Photography Awards объявило финалистов 2018 года, выбрали только 41 работу из более чем 2000.

Жюри конкурса Wildlife Photography Awards объявило финалистов 2018 года, выбрали только 41 работу из более чем 2000. «Уровень качества фотографий растет с каждым годом», - сказал один из основателей конкурса Том Суллум. «Юмор остается таким же ярким с каждый год, с новыми животными, которых мы не видели, до того, как они были представлены». Любой может участвовать в конкурсе и фотографы - это около 30% профессионалов и 70% любителей, что позволяет сфотографировать более широкий круг животных. Победители различных категорий, а также общий победитель будут объявлены на церемонии награждения в Foyles, в Чаринг-Кросс, Лондон, 15 ноября. Общий победитель оценивается экспертной группой. Посмотрите на животных в разных забавных ситуациях!