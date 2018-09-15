Девушка Алисса Монкс (Alyssa Monks) из Америки известна как талантливая художница, рисующая гиперреалистичные портреты.

Девушка Алисса Монкс (Alyssa Monks) из Америки известна как талантливая художница, рисующая гиперреалистичные портреты. Любопытно, что на большей части её работ изображена одна и та же девушка – это и есть сама Алисса. По словам художницы, это вовсе не дань своему эго, а всего лишь попытка изобразить эмоции и чувства, передать их на бумагу. Работы Алиссы выставляются во многих музеях США и Европы, а сама художница успела получить не одну награду за своё творчество. Несмотря на учёбу в университете, Алисса продолжает радовать своих поклонников гиперреалистичными и просто фантастическими портретами.