Художник-самоучка Янтина Пеперкамп (Jantina Peperkamp) отдав своё предпочтение акрилу, создаёт многослойные работы в стиле фотореализм.

Художник-самоучка Янтина Пеперкамп (Jantina Peperkamp) отдав своё предпочтение акрилу, создаёт многослойные работы в стиле фотореализм. По словам автора, в своём творчестве она выступает сторонним наблюдателем, который в каждом последующем образе узнаёт себя. Примеряя новое «лицо», девушка вспоминает то, какой она была в тот или другой период времени от детских лет до более сознательного возраста (вплоть до сегодняшних дней).