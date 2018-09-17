Разноцветные тосты, которые вас вдохновят.

Новый тренд в питании в настоящее время завоёвывает Instagram, и мы просто не можем перестать смотреть на это! Приветствуем русалочьи тосты (#MermaidToast). Начатая фуд-стилистом по имени Аделин Вог (Adeline Waugh), тенденция способна прекрасно украсить ваше утро! В конце концов, кому может не понравиться прекрасно оформленный завтрак? Моя цель — брать здоровую пищу и превращать её в забавную, делая ярче с помощью нескольких цветов, – сказала Вог в интервью журналу Вог (Vogue). Всё, что она делает, это смешивает сливочный сыр с порошком спирулины для получения синего цвета, капли хлорофилла для получения зелёного, и вуаля! У вас вкусный и красивый завтрак! Также можно делать тосты других цветов, используя свекольный сок для получения розового цвета, корень куркумы — для жёлтого и оранжевого, порошок сушёной черники — для фиолетового.