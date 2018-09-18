Лилиан Бассман – одна из самых известных женщин-фотографов.

Лилиан Бассман – одна из самых известных женщин-фотографов. Она сумела воспеть женскую красоту и принесла в модную фотографию изящество и грациозность. Лилиан Бассман (Lillian Bassman) родилась в 1917 году в еврейской семье, эмигрировавшей из России в Нью-Йорк. Ещё в детстве она познакомилась с Полем Химмелем, сыном другой эмигрантской пары. Он рано увлёкся фотографией, интересы молодых совпадали, и позже он стал мужем Лилиан. В 15 лет она ушла из дома и вместе с Полем они счастливо прожили почти 80 лет.