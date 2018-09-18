Талантливые работы пермской художницы, у которой есть чувство юмора.

Талантливые работы пермской художницы, у которой есть чувство юмора. Время не щадит никого, даже супергероев. Вот и художница из Перми Леся Гусева однажды подумала, как бы они выглядели и чем бы занимались в старости. Ее проект называется "Пенсионерия" - серия рисунков, которые происходят в ее собственной вселенной, где супергерои вышли на пенсию, познакомились там с постаревшими диснеевскими принцессами, а затем к ним и другие персонажи известных фильмов подтянулись. Леся фантазирует на тему того, как бы выглядели все эти герои и чем бы занимались. Некоторые стали очень милыми бабулями и дедулями, а кто-то не утратил своего прежнего задора. Наслаждайтесь!