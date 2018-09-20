Жизнь парижан, снятая через окна их квартир.

Процесс создания этих снимков — своего рода перформанс. Сначала звонок в дверь. Гейл знакомится с людьми, живущими напротив, договаривается о дне съёмки, но не сообщает, в какое время будет фотографировать, чтобы сохранить естественность, непостановочность момента. Гейл Алберт-Халабан (Gail Albert-Halaban) — коммерческий и файн-арт фотограф из Нью-Йорка. Фотосъёмкой увлекается с шести лет, училась в Йельском университете. «Из моего окна» (Out my Window) — фотопроект, в котором автор исследует хрупкую границу между открытой для всех общественной и скрытой частной жизнью. Всё началось несколько лет назад, когда Гейл постоянно вставала по ночам, чтобы покормить новорожденного ребёнка. Через дорогу от её дома стоял круглосуточный цветочный магазин. За ним она наблюдала в ночное время и сделала первые кадры, положившие начало проекту. «Меня вдохновила Рут Оркин, фотографировавшая из окна своей квартиры. Снимки, которые я тогда сделала, были не такими уж выдающимися, но это были первые кадры в серии», — вспоминает Гейл. Цветочный магазин сменил владельца, и часы работы изменились, но Халабан уже не могла остановиться. Ей хотелось увидеть весь город из квартир людей. Когда получившиеся снимки объединились в книгу, газета «Монд» (Le Monde) поручила ей снять подобную серию в Париже. «Городская жизнь — это брак между людьми и архитектурой, — говорит фотограф. — Каждый город индивидуален. Культура — это огромная часть труда, как и архитектура. Нет двух мест, похожих друг на друга».