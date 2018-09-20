Размытый город на картинах талантливого художника, которые завораживают.

Размытый город на картинах талантливого художника, которые завораживают. В его картинах царит особая атмосфера, город то промок под дождём, то расплывается в дымке, но всегда светится неоновыми вывесками, окнами многоэтажек, светофорами и автомобильными фарами. Джереми Манн (Jeremy Mann) родился в 1979 году, изучал изобразительное искусство в Университете штата Огайо, который окончил с отличием. Позже отправился в Калифорнию и получил степень магистра в Академии искусств Сан-Франциско. С тех пор Манн на виду в мире искусства. Его творения высоко ценят критики и коллекционеры, готовые платить от 1200 до 40 000 долларов за картину в зависимости от её размера и сложности.