Он создаёт удивительный мир моды, где оживает самая настоящая драма и театр разных актёров, безупречно справляющихся с отведёнными им ролями.

Геометрия цвета, противостояние чёрного и белого, кружевная вьюга среди знойного лета, кожаные одежды в разгар осени и все оттенки голубого денима снежною зимою – вот она истинная любовь к моде, показанная в календаре знаменитого индийского фешн фотографа Теджал Патни (Tejal Patni). Он создаёт удивительный мир моды, где оживает самая настоящая драма и театр разных актёров, безупречно справляющихся с отведёнными им ролями. Отрешённые, надменные, холодные, знающие себе цену, не выражая не единой эмоции – модели легко вживаясь в образ, охотно позируют перед камерой, представая перед зрителем в роскошных одеждах, являющихся главным аспектом каждого времени года. Здесь оживает вереница ярчайших цветов и оттенков, где цвета сменяя друг друга, образую калейдоскоп, от которого нет-нет, да и начинает рябить в глазах. Среди зимы распускаются цветы, в то время, как в разгар лета может пойти снег... Попадая в цепкие «лапы» Теджала, заказчик получает неординарные изображения, становящиеся его визитной карточкой, приносящей приличный доход не только рекламной компании, а и фотографу, который точно знает, как качественно и интересно преподнести свою работу.