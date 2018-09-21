Сварочное искусство поразит вас своей красотой.
С помощью сварочного аппарата и подручных предметов из металла можно создавать различные произведения искусства. Примерами таких работ смотрите далее.
С помощью сварочного аппарата и подручных предметов из металла можно создавать различные произведения искусства. Примерами таких работ смотрите далее.
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