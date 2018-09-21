Украинский спектакль номинирован на премию "New York Innovative Theater Awards"

Наши доехали до города "Большого Яблока"!. Спектакль "1917-2017: Тичина, Жадан і Собаки" номинирован на театральную премию New York Innovative Theater Awards в пяти категориях. Постановкой спектакля занималась творческая платформа Yara Arts Group ("Яра Мистецька Група").

Постановка Yara Arts Group номинирована на премию в категориях "Лучшее продюсирование мюзикла", "Лучшая режиссура", "Инновационный дизайн". Группа "Жадан и собаки", а также бандурист Юлиан Китастый выдвинуты на премию в номинации "Лучшая оригинальная музыка". Официальная церемония вручения премии состоится в Нью-Йорке в конце сентября.

Отметим, что в Украине премьера "1917-2017: Тичина, Жадан і Собаки" состоялась в прошлом году на сцене Малой оперы в Киеве и на Форуме издателей во Львове. В Нью-Йорке спектакль показывали на сцене экспериментального театра La MaMa.

"1917-2017: Тичина, Жадан і Собаки" – это спектакль, основанный на стихах двух украинских поэтов разных поколений: Павла Тычины и Сергея Жадана. Идея постановки принадлежит режиссеру Вирляне Ткач. Работая над спектаклем, она хотела показать состояние человека в момент, когда общество рушится. В основе постановки лежит сборник стихов Павла Тычины "Замість сонетів і октав". Он вышел в 1920 году и описывал период Красного террора в Украине в 1918-20 годах. То, о чем писал Тычина, шло вразрез с социалистической идеологией. Как следствие, сборник был раскритикован и не переиздавался при жизни автора.