Завораживающие снимки Вены и Будапешта, от которых кружится голова.

Завораживающие снимки Вены и Будапешта, от которых кружится голова. Архитектурный фотограф Жолт Хлинка (Zsolt Hlinka) несколько лет запечатлевал симметрию будапештских зданий. Теперь, переехав в столицу Австрии, он начал новую фотосерию под названием "Венаметрия" (Viennametry), показывая новые перспективы геометрии архитектуры города. Хлинка фотографирует захватывающие дворы и вдохновляющие винтовые лестницы, придающие Вене особый архитектурный шарм. Как и Будапешт, Вена является прогрессивным городом с богатой историей, которая отражается в его архитектуре. Это вдохновило Жолта Хлинку запечатлеть динамизм австрийской столицы, кадрируя фотографии словно тоннели, движущиеся к будущему.