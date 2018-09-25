Нереально крутые снимки о фантастических свойствах природы. от которых вы будете без ума.

Нереально крутые снимки о фантастических свойствах природы. от которых вы будете без ума. Фотограф Рёта Кадзи Кадзита (Ryota Kaji Kajita) из Японии отправилась в путешествие по бескрайним просторам Аляски, чтобы запечатлеть красоту местной природы. Во время своего путешествия она перемещалась на легкомоторном самолёте, снегоходе и на лыжах, посетив более полусотни отдалённых городков. "Ледяное образование" (Ice Formation) — серия фотографий различных природных ледяных образований в прибрежных водах Фэрбанкса (Fairbanks), Аляска. Фотограф сделала снимки, демонстрирующие многообразие потусторонних геометрических узоров, созданных пузырьками, образующимися тогда, когда вода в озере или реке постепенно замерзает от поверхности вниз, "захватывая" парниковые газы, такие как метан и углекислый газ, в необычную кристаллическую структуру льда.