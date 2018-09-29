Творческие фотографии Херри Сюзанто - талантливого ретушера-самоучки, графического дизайнера и сюрреалиста из Бали, Индонезия.

Творческие фотографии Херри Сюзанто - талантливого ретушера-самоучки, графического дизайнера и сюрреалиста из Бали, Индонезия. Херри создает сюрреалистические миры, используя Photoshop и свое необузданное воображение. «Я помню, как впервые решил узнать о Photoshop - это было около 5 лет назад. В то время я хотел отредактировать фотографии моей дочери. Самое важное для меня было создание чего-то другого на фотографии. Поэтому я купил несколько книг для изучения Photoshop. И я все еще постоянно совершенствую свои навыки Photoshop с помощью учебников из Интернета и Youtube. Все началось исключительно как хобби, но у меня уже была возможность работать со многими брендами в оформлении своих фото. Мои работы вдохновлены многими великими художниками, такими как Эрик Йоханссон, Тед Чин и многие другие. Мне очень нравится работать с одной простой фотографией и превращать ее в совершенно другой образ ».