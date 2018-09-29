Эти рисунки, сначала создаются в уменьшенном виде на бумаге, а затем рисуются по полю.

Октябрь на носу. В этом месяце начнется сбор кукурузы. Но не только это событие происходит на кукурузном поле. В последние годы стали набирать популярность огромные рисунки на кукурузных полях, которые видны только с самолёта. Эти рисунки, сначала создаются в уменьшенном виде на бумаге, а затем рисуются по полю. И по этим линиям высаживается кукуруза. Эти рисунки каждый год становятся сложнее и некоторые уже стали настоящими произведениями искусства. А кроме того, они доставляют неплохой доход своим владельцам, так как желающих посмотреть на это чудо, хоть отбавляй. Кроме того, эти рисунки представляют из себя запутанные лабиринты, выход из которых найти ой непросто. Единственное, что огорчает, что эти картины очень недолговечны и живут только до сбора урожая.