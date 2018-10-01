Нильс Глэйн (Nils Gleyen) в своих броских работах создаёт воображаемый подиум, на который, как у любого дизайнера, выходят очаровательные девушки.

Нильс Глэйн (Nils Gleyen) в своих броских работах создаёт воображаемый подиум, на который, как у любого дизайнера, выходят очаровательные девушки, что, дефилируя в модно-причудливых нарядах, несмотря на всю свою надменность и холодность, цепляют взгляд, мало кого оставляя равнодушным. Черпая вдохновение в мире моды, Нильс создаёт колоритные образы, ключевой фигурой которых становятся прекрасные девушки в причудливых одеждах, созданных из самых простых, но при этом необычных вещей: овощи, обувь, медали и награды, лепестки цветов, картофельные клубни, карандашные опилки, ракушки, перья и разноцветная листва – лишь крошечная часть того, что использует художник в своём творчестве, для воплощения грандиозных идей и невероятных нарядов.