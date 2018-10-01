Слово ошибана (осибана) дословно с японского означает «прессованные цветы». Это искусство с 600-летней историей.

Чтобы добиться уникальных эффектов, мастера этой техники готовы использовать любые растительные материалы. Листья, стебли и цветы сначала высушивают под прессом, а затем приклеивают к основе будущей картины. Такая работа требует не только недюжинной фантазии, но также терпения и ювелирной точности, ведь иногда приходится работать с мельчайшими, и к тому же хрупкими, деталями. Слово ошибана (осибана) дословно с японского означает «прессованные цветы». Это искусство с 600-летней историей. Впервые в Европе оно стало известно в Викторианскую эпоху, а сейчас переживает второе рождение. Данная техника позволяет использовать не только засушенные листья, но и множество разнообразных природных материалов: водоросли, бересту, шелуху чеснока и лука, пленку от яиц, мох, стебли, соцветия и семена растений, перезимовавшие листья, превратившиеся в «скелет». Цветовая гамма – это особая проблема, ведь, неяркие сами по себе, хрупкие элементы еще могут потерять цвет при высушивании или уже в картине, от солнечного света. Поэтому в данном искусстве важно правильно сочетать контрастные оттенки, чтобы цвета оттеняли и «подогревали» друг друга. Иногда используют краски, которые наносят на основу, либо на сами материалы.