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Яна Руснак презентовала работы на собственной выставке в Вене

Выставка украинской художницы Яны Руснак
20:32 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru

Новости культуры: Выставка украинской художницы Яны Руснак "На языке тела сквозь золото" открылась в пятницу вечером в историческом музее Густава Климта.

Выставка, которая была организована Посольством Украины в Австрии и Австрийско-украинским обществом, продлится до 7 октября. "Тема моей арт-презентации – "На языке тела сквозь золото". Собственно, в каждой моей работе я обязательно использую золотую краску. В то же время, узнав, что будем выставляться в Villa Klimt легендарного Густава Климта, буквально за месяцев начала активную подготовку, чтобы показать и в моих работах проходила какая-то тонкая линия с Климтом. Так как он создавал женские образы, то и я решила создать образы женщин, совершенно в новой для меня технике и формате, но обязательно используя золото", - отметила в комментарии корреспонденту агентства Яна Руснак. Так коллекцию пополнили черно-белые работы женских образов, которые органично вписались в Villa Klimt.

Кроме того, была продемонстрирована новая работа – написанная акрилом 5-метровая работа с лошадьми. "Земля рождает формы, лошади – энергию. Лошади, горы, которые вздымаются ввысь к небесам, расширяются в пространстве. Над ними воздушные шары (символ воздуха, легкости мечты). Своими ритмами они взаимодействуют между собой, создают связь – магию, сказку – игру под названием жизнь, где яркие моменты (цветные шары) касаются земного, дополняя друг друга", - отметили организаторы. В выставке, которую сопровождалась игрой на рояле, приняли участие представители дипломатического корпуса, украинской диаспоры и австрийские ценители искусства.

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Новости культуры, Выставка, Искусство, На языке тела сквозь золото, Художница, Яна Руснак.
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