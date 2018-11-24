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Потрясающие оптические иллюзии, созданные природой (Фото)
Снимки, на которых человеческое тело неотъемлемая часть природы. Дизайнер и иллюстратор по имени Моника Карвалью создает уникальные работы в фотошопе, соединяя воедино фотографии людей и природы. Подобные оптические иллюзии точно смогут вас удивить, ведь выглядят они действительно крайне необычно. Рекомендуем к просмотру.
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