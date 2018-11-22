Картины Ван Гога, о которых знает весь мир (Фото)

Винсент Ван Гог - человек сильных эмоций и тяжелых психических состояний, и один из самых известных художников в истории искусства. В 27 лет он начал лихорадочно рисовать все, что его окружало. Он рисовал много и с жаром. Его картины не признавались. А он все-равно продолжал водить по холсту кистью. Результат его жизни - более 800 картин, из которых 463 были созданы в последние 3 года жизни. Ван Гог умер в нищете, думая, что его работы оказались вне искусства. Сегодня его имя - это символ эпохи постимпрессионизма, а картины продаются за рекордные деньги: всем знакомые "звездная ночь", автопортреты разных годов, "Ирисы" и "Крестьянка".