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Воскресенье, 25.11.2018
Картины Ван Гога, о которых знает весь мир (Фото)
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Картины Ван Гога, о которых знает весь мир (Фото)

Винсент Ван Гог - человек сильных эмоций и тяжелых психических состояний, и один из самых известных художников в истории искусства. В 27 лет он начал лихорадочно рисовать все, что его окружало. Он рисовал много и с жаром. Его картины не признавались. А он все-равно продолжал водить по холсту кистью. Результат его жизни - более 800 картин, из которых 463 были созданы в последние 3 года жизни. Ван Гог умер в нищете, думая, что его работы оказались вне искусства. Сегодня его имя - это символ эпохи постимпрессионизма, а картины продаются за рекордные деньги: всем знакомые "звездная ночь", автопортреты разных годов, "Ирисы" и "Крестьянка".
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Картины, Фотографии, Искусство, Художник, Винсент Ван Гог.
11:12 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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