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Воскресенье, 25.11.2018
Когда случайный арт лучше, чем реальное искусство (Фото)
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Когда случайный арт лучше, чем реальное искусство (Фото)

Некоторые люди изучают искусство в учебных заведениях и проходят через годы практики пока не создадут настоящий шедевр. Или, по крайней мере, что-то близкое к этому. В то время как другие умудряются создать захватывающие дух предметы современного искусства, даже не планируя этого. Мы собрали для вас коллекцию случайного арта, чтобы показать, что иногда самое красивое искусство результат чистого везения.
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Искусство, Фото, Рисунки, Арт, случайный арт.
18:54 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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