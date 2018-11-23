Черно-белые уличные снимки из Индии (Фото) Индия всем известна, как земля с богатой культурой и удивительными цветами. Но монохромные изображения этой страны выдвигают на передний план эмоциональную часть истории кадра. Поэтому уличные фотографы всегда проявляли заинтересованность в том, чтобы запечатлеть помпезные картины с удивительными контрастами этой страны.