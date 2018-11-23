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Воскресенье, 25.11.2018
Черно-белые уличные снимки из Индии (Фото)
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Черно-белые уличные снимки из Индии (Фото)

Индия всем известна, как земля с богатой культурой и удивительными цветами. Но монохромные изображения этой страны выдвигают на передний план эмоциональную часть истории кадра. Поэтому уличные фотографы всегда проявляли заинтересованность в том, чтобы запечатлеть помпезные картины с удивительными контрастами этой страны.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Индия, Страна, Контраст, Черно-белые фото, уличные фотографы.
15:46 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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