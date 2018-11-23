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Воскресенье, 25.11.2018
Красота Карпат с высоты птичьего полета (Фото)
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Красота Карпат с высоты птичьего полета (Фото)

20-летний Назар Дорошкевич из Черновцов — талантливый фотограф и ретушер, который умело управляет дроном. Сейчас он живет и учится в Киеве, но много путешествует по Украине и снимает головокружительные пейзажи с необычных ракурсов. В этой подборке — фотографии Назара, которые он сделал на горнолыжном курорте Буковель и в других живописных местах украинских Карпат.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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16:44 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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