Красота Карпат с высоты птичьего полета (Фото) 20-летний Назар Дорошкевич из Черновцов — талантливый фотограф и ретушер, который умело управляет дроном. Сейчас он живет и учится в Киеве, но много путешествует по Украине и снимает головокружительные пейзажи с необычных ракурсов. В этой подборке — фотографии Назара, которые он сделал на горнолыжном курорте Буковель и в других живописных местах украинских Карпат.