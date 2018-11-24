Художница придает уникальность одежде, разрисовывая ее вручную (Фото) Художница Дарья Куртулмус (Daria Kurtulmus) из турецкого города Эдирне в качестве холста использует одежду. Она считает, что в эпоху ширпотреба и слишком завышенных цен на одежду роскошных брендов в индустрии моды остаётся не так много места для креативности и разнообразия. Особенно если говорить о таком популярном виде одежды, как футболки, рубашки и свитера. Поэтому турецкая художница с помощью краски для ткани показывает, как может выглядеть одежда, которая не произведена на печатном станке, а разрисована художником. И приоритетом, по её мнению, является не продажа одинаковой одежды, а создание уникальных и эксклюзивных предметов одежды, полных оригинальности и идей.