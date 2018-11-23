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Воскресенье, 25.11.2018
Завораживающие снимки русалок, вынужденных жить на земле (Фото)
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Завораживающие снимки русалок, вынужденных жить на земле (Фото)

Что мы знаем о русалках, об этих мифических существах из сказок, которые якобы живут в море и пленяют всех моряков и других мореплавателей своей неземной красотой? Эти нимфы с рыбьими хвостами, вынужденные жить под водой, настолько красивы, что от одного их вида у мужчин захватывает дух. Фотограф Сабрина Нильсен (Sabrina Nielsen) из Дании любит воплощать в жизнь свои фантазии путём фотографии и на этот раз она решила представить миру серию фантазийных работ о русалках, которые были изгнаны из моря тёмным созданием и теперь вынуждены жить на земле. Атмосфера этих работ уводит нас в мир фантазии, где русалки живёт среди нас и всё также ослепительно красивы.
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Девушки, Фотосессия, Фотограф, Русалки, Ночные снимки, Сабрина Нильсен, Sabrina Nielsen.
22:24 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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