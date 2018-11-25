Необычные сюрреалистические картины испанского художника (Фото)

Ещё не так давно у него не было средств на образование в школе искусств, а сейчас его работы выставляются в музеях по всему миру, ежедневно завоёвывая сердца и обретая всё большую армию поклонников. Он тратит сотни тысяч часов на совершенствование своих навыков, работая не покладая рук в прямом смысле этого слова, а всё потому, что каждый рисунок Хайме Санджуан Окабо (Jaime Sanjuan Ocabo) рисует не кистями, карандашами, маркерами или стилусами, а собственными пальцами на планшете, который ему однажды подарили.