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Понедельник, 26.11.2018
Необычные сюрреалистические картины испанского художника (Фото)
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Необычные сюрреалистические картины испанского художника (Фото)

Ещё не так давно у него не было средств на образование в школе искусств, а сейчас его работы выставляются в музеях по всему миру, ежедневно завоёвывая сердца и обретая всё большую армию поклонников. Он тратит сотни тысяч часов на совершенствование своих навыков, работая не покладая рук в прямом смысле этого слова, а всё потому, что каждый рисунок Хайме Санджуан Окабо (Jaime Sanjuan Ocabo) рисует не кистями, карандашами, маркерами или стилусами, а собственными пальцами на планшете, который ему однажды подарили.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Фотографии, Художник, Снимки, Сюрреализм, Хайме Санджуан Окабо.
13:27 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф
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