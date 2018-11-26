ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии

Новости культуры: С 24 по 30 ноября в Киеве проходит финал первого всеукраинского театрального фестиваля-премии ГРА.

В течение недели на сценах разных столичных театров будут показаны 12 спектаклей, которые претендуют на победу в шести номинациях.

Основателем премии стал Национальный союз театральных деятелей Украины. Фестиваль-премия будет проводиться на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого года, в нем могут принимать участие театральные коллективы всех форм собственности.

Номинантов первой премии отбирали десять экспертов - театральных критиков и музыковедов. Театральный коллектив, чье представление станет победителем, получает премию и денежное вознаграждение на реализацию нового проекта.

Финалисты фестиваля-премии ГРА-2018:

За лучший спектакль для детей

Коза-Дереза, Днепровский городской театр кукол Театр актера и куклы

Ангелочек, который потерял звезду, Черниговский областной театр кукол имени Довженко

За лучшее экспериментально-поисковое представление

Гамлет, Ивано-Франковский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Ивана Франко

Под небом синим, Киевский национальный академический театр оперетты

За лучший хореографический/балетный/пластический спектакль

Искушенные жаждой, Криворожский академический городской театр музыкально-пластических искусств Академия движения

За лучшое музыкальное представление в жанре оперы/оперетты/мюзикла

Дидона и Эней, Общественная организация Open Opera Ukraine

Белая ворона, Николаевский академический украинский театр драмы и музыкальной комедии

За лучший спектакль камерной сцены

Виталик, Дикий театр

Папа, ты меня любил?, Киевский академический театр Золотые ворота

За лучший драматический спектакль

RH+, Закарпатский областной венгерский драматический театр (Берегово)

Мнимый больной, Харьковский государственный академический театр кукол имени Афанасьева

Вий. Докудрама, Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко

Торжественная церемония награждения победителей первой премии ГРА пройдет 30 ноября в Театре оперетты.