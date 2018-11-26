ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии

В течение недели на сценах разных столичных театров будут показаны 12 спектаклей, которые претендуют на победу в шести номинациях.
Основателем премии стал Национальный союз театральных деятелей Украины. Фестиваль-премия будет проводиться на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого года, в нем могут принимать участие театральные коллективы всех форм собственности.
Номинантов первой премии отбирали десять экспертов - театральных критиков и музыковедов. Театральный коллектив, чье представление станет победителем, получает премию и денежное вознаграждение на реализацию нового проекта.
Финалисты фестиваля-премии ГРА-2018:
За лучший спектакль для детей
Коза-Дереза, Днепровский городской театр кукол Театр актера и куклы
Ангелочек, который потерял звезду, Черниговский областной театр кукол имени Довженко
За лучшее экспериментально-поисковое представление
Гамлет, Ивано-Франковский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Ивана Франко
Под небом синим, Киевский национальный академический театр оперетты
За лучший хореографический/балетный/пластический спектакль
Искушенные жаждой, Криворожский академический городской театр музыкально-пластических искусств Академия движения
За лучшое музыкальное представление в жанре оперы/оперетты/мюзикла
Дидона и Эней, Общественная организация Open Opera Ukraine
Белая ворона, Николаевский академический украинский театр драмы и музыкальной комедии
За лучший спектакль камерной сцены
Виталик, Дикий театр
Папа, ты меня любил?, Киевский академический театр Золотые ворота
За лучший драматический спектакль
RH+, Закарпатский областной венгерский драматический театр (Берегово)
Мнимый больной, Харьковский государственный академический театр кукол имени Афанасьева
Вий. Докудрама, Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко
Торжественная церемония награждения победителей первой премии ГРА пройдет 30 ноября в Театре оперетты.