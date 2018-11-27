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Вторник, 27.11.2018
Два в одном: Гениальный способ использования пазлов от канадского художника (Фото)
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Два в одном: Гениальный способ использования пазлов от канадского художника (Фото)

Кто из нас в детстве не собирал пазлы, тратя на это часы, а порой и дни за муторной работой. А зачем это делать, если это занятие в тягость, спросите вы? Всё дело в получении результата, которой хочет увидеть каждый, кто взялся за это нелёгкое дело. Художник из Ванкувера Тим Клейн (Tim Klein) решил, что некоторые пазлы слишком легко собирать и объединил несколько разных головоломок в одну, сложив которые вы получите интересный и необычный результат. Итак, как это работает? «Части для пазлов, как правило, создаются по одним и тем же шаблонам, что делает их части взаимозаменяемыми. В результате я обнаруживаю, что могу комбинировать части из двух или более головоломок, чтобы сделать сюрреалистическую картину», — объяснил Клейн.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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Картины, Художник, Пазлы, Тим Клейн.
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