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Мурашки по коже: визажист создает удивительно жутких персонажей (Фото)
Когда ей было 18 лет, она начала учиться театральному гриму в Амстердаме. "Это были лучшие 3 года моей жизни! Мне нравилось каждый день делать макияж, и я замечала свой прогресс год от года", - говорит Джойс. В то время она также начала работать над созданием головных уборов ручной работы, и дизайнерские работы Miss G были ее вдохновением. Еще со времен школы она хотела дополнять созданных персонажей уникального стиля одеждой и она начала с головных уборов из дешевых материалов, которые все равно хорошо смотрелись на камере. Джойс была счастлива заниматься творчеством, и ей хотелось все больше экспериментировать. На третьем курсе студентка начала организовывать мастер-классы: сначала визажа, а потом - создания головных уборов. Спустя 12 лет девушка работает в качестве приглашенного внештатного визажиста. Любит работать на мероприятиях и фестивалях, не забывая проводить большое количество мастер-классов и семинаров в Нидерландах. Теперь у нее есть собственная студия, полная всякой полезной всячины. Девушка признается: "Обожаю проводить часы на eBay!" Джойс до сих пор считает самым интересным создание целого персонажа, от его стиля до макияжа, хотя подобные проекты занимают до 2 месяцев.
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