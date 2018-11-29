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В Харьков из Германии возвращают картину, утерянную во Вторую мировую

В Харьков из Германии возвращают картину, утерянную во Вторую мировую
18:42 Сегодня Телеграф ukrinform.ru

Новости культуры: Полотно украинского художника второй половины XIX - начала XX века Сергея Васильковского "Этюд с домом", утерянное в годы Второй мировой и найденное в Германии, в ближайшее время вернут в Харьков.

"Во время завершившегося накануне в Киеве ХІІ заседания смешанной украинско-немецкой комиссии по вопросам возвращения и реституции культурных ценностей, утраченных и незаконно перемещенных во время Второй мировой войны, немецкая сторона вернула Украине картину Васильковского "Этюд с домом"... В ближайшее время Министерство культуры Украины планирует вернуть картину в Харьковский художественный музей для постоянного хранения и экспонирования. Это единственная картина, которая более чем за 70 лет возвращается в музей".

Как рассказала директор Харьковского художественного музея, заслуженный работник культуры Украины Валентина Мызгина, в конце 2016 года в Харьков пришло сообщение из Берлина о том, что на аукционе продана картина, которая может принадлежать музею.

"В правоохранительные органы Германии обратился покупатель картины, который высказал сомнение в ее достоверности. Речь идет о картине уроженца Харьковской области Сергея Васильковского, на которой изображен домик, в котором он когда-то жил. Эта картина входит в число тех, которые вывезли из музея в годы Второй мировой войны. На картине нет подписи автора. Однако из Берлина прислали фотографии обратной стороны картины. На ней видны буквы "УКГ", то есть, Украинская картинная галерея - так тогда назывался наш музей. Аукционисты же восприняли эти буквы как инициалы неизвестного художника и продали картину, хотя были обязаны проверить все данные", - пояснила Мызгина.

Известный украинский художник Сергей Васильковский - уроженец Харьковской области. Он оставил почти 3000 работ, и полторы тысячи из них передал Харьковскому художественному музею. Большинство картин утеряно в годы Второй мировой войны. Сегодня в музеях и частных сборниках насчитывают около 500 произведений Васильковского.

В годы войны Харьковский художественный музей потерял около 70 тыс. картин. На сегодня в музее сохранились документы на 50 тысяч утраченных экспонатов.

Как сообщал Укринформ, Германия вернула Украине потерянную во время Второй мировой войны картину Сергея Васильковского "Этюд с домом". Посол по особым поручениям Федерального министерства иностранных дел ФРГ Михаэль Янсен передал картину сопредседателю Смешанной украинско-немецкой комиссии - первому заместителю министра культуры Украины Светлане Фоменко.

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Германия, Харьков, Картина, Вторая мировая война, Полотно, утерянная картина, Этюд с домом, Сергей Васильковский.
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