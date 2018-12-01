Художница создает совершенно миниатюрных птичек (Фото)

"Все, что меня больше всего интересует, сосредоточено в миниатюрных вещах, потому что когда я работаю, внешний мир перестает существовать для меня. Я даже не вижу своих пальцев! Мои инструменты, например, тончайшие иглы для шитья, становятся гигантскими объектами", - рассказала девушка.