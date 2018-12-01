Прекрасный мир диких животных в снимках македонского фотографа (Фото) Горан Анастасовский - профессиональный фотограф из Македонии на протяжении многих лет фотографирует животных, особенно его привлекают дикие звери, в Африку он до сих пор поехать не смог, поэтому делает фотографии зверей зоопарка в Скопье.