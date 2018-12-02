Театральная "GRA" определила победителей

Новости культуры: Это первая театральная премия, охватившая театральное сообщество всех регионов нашей страны.

Первый Всеукраинский театральный Фестиваль-Премия "ИГРА" "GRA" ("Great Real Art") определил победителей и торжественно наградил лучшие театральные коллективы Украины в столичном театре оперетты.

"Наконец в Украине появилась театральная премия, которая охватила всю театральную общественность всех регионов нашей страны. До этого прославленная и прекрасная "Киевская пектораль" приносила большую театральную огласку, но для театралов из регионов это событие проходило мимо", - сказал министр культуры Украины Евгений Нищук, приветствуя участников торжественного награждения.

"Теперь, мы имеем еще один удивительный магический вечер, когда собирается вся театральная общественность, а завтра-послезавтра пойдет сарафанное радио. И люди месяц-два будут говорить о тех, кого отметили, кто выиграл, кто номинирован. Не о коррупции, ценах на газ и колбасу, а о Его величестве театре!", - подчеркнул он.

Фестиваль проходил с 24 по 30 ноября на площадках Киевских театров, победителей определяли в 5 номинациях.

Лучший драматический спектакль по версии первого Всеукраинского Фестиваля-Премии "Игра" - "Вий. Докудрама" Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко.

Лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла - спектакль "Дидона и Эней" Общественной организации "Open Opera Ukraine".

Денежная премия в номинации "За лучшую музыкальную постановку в жанре оперы/оперетты/мюзикла" решением жюри распределена между двумя заявленными в номинации представлениями.

Жюри особо отметило звучание оркестра и дирижера в спектакле "Дидона и Эней" и исполнительницу роли Жанны Александру Студзинскую в спектакле "Белая ворона".

Лучший экспериментально-поисковый спектакль - "Гамлет" Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.

Лучший спектакль камерной сцены - "Виталик" "Дикого театра".

Лучший спектакль для детей - "Ангелочек, потерявший звезду" Черниговского областного театра кукол имени Александра Довженко.

Особое отличие жури первого Всеукраинского Фестиваля-Премии "Игра" - "Папа, ты меня любил?" Киевского академического театра "Золотые ворота".

Учредитель и организатор Фестиваля-Премии - Национальный союз театральных деятелей Украины.