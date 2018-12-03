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Понедельник, 03.12.2018
Художница создает 3D-торты из желе, которые жалко есть (Фото)
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Художница создает 3D-торты из желе, которые жалко есть (Фото)

Малазийская художница Сью Бун создает потрясающие трехмерные торты из желе, которые не только красивые, но еще и аппетитные — со вкусом личи, кокоса, персика, розы и многими другими. Каждый кусочек готовится сверху вниз, и процесс изготовления может занять до 4 часов. Такие торты жалко есть. В 2017 году у Сью диагностировали рак молочной железы и в те моменты, когда она чувствовала себя хорошо, девушка продолжала совершенствоваться в своем деле. Сосредоточившись на создании красивых тортов из трехмерного желе, художница отвлекалась от боли и мрачных мыслей.
mainfun.ru
Фото: mainfun.ru
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3D, Желе, Торты, Малазийская художница, Сью Бун.
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