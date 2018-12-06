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Четверг, 06.12.2018
Атмосферные иллюстрации о нежном чувстве - любви (Фото)
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Атмосферные иллюстрации о нежном чувстве - любви (Фото)

Что такое любовь? Для каждого человека это слово означает что-то своё. Для кого-то любовь — это когда тебе оставили последний кусочек пиццы или накрыли одеялом вылезшую пятку, для другого — романтичные походы в кино или кафе и трогательные серенады, третьи считают, что главным проявлением любви - являются подарки. Так или иначе, любовь — это прекрасно и не важно, обнимаетесь ли вы под проливным дождём или сидите у костра, всё это — любовь. Художник Зак Ретц (Zac Retz) знает об этом чувстве не понаслышке, иначе он не смог бы так точно его передать.
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Любовь, Фотографии, Искусство, Художник, Снимки, Иллюстрации, Рисунки.
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