Скачать
Четверг, 06.12.2018
Интересные рисунки героев Диснея, если бы они были современными студентами (Фото)
1 / 27

Интересные рисунки героев Диснея, если бы они были современными студентами (Фото)

Испанский карикатурист Рубен Алиас (Rubén Alias), более известный как "Hyung86", создал в мае 2013 года проект "Disney University", где он представляет себе, как бы выглядели персонажи Диснея, если бы были студентами в реальном мире. Художник не забыл подчеркнуть узнаваемые детали из образов героев мультфильмов и органично добавил их в свои работы. И результат действительно крут, пролистайте вниз и убедитесь в этом сами.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Студенты, Дисней, Иллюстрации, Персонажи, Современность, Герои Диснея.
20:40 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь