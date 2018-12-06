Интересные рисунки героев Диснея, если бы они были современными студентами (Фото)

Испанский карикатурист Рубен Алиас (Rubén Alias), более известный как "Hyung86", создал в мае 2013 года проект "Disney University", где он представляет себе, как бы выглядели персонажи Диснея, если бы были студентами в реальном мире. Художник не забыл подчеркнуть узнаваемые детали из образов героев мультфильмов и органично добавил их в свои работы. И результат действительно крут, пролистайте вниз и убедитесь в этом сами.