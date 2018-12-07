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Пятница, 07.12.2018
Романтические иллюстрации о любви и взаимоотношениях (Фото)
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Романтические иллюстрации о любви и взаимоотношениях (Фото)

Зак Рец (Zac Retz) — художник по визуальному дизайну, который рисует и делает эскизы к художественным фильмам. Он также является художником для игр Disney и Nickelodeon, концептуальным художником и иллюстратором детской литературы. Среди множества его работ на сайте DeviantArt одна серия иллюстраций выделяется особенно. Эти иллюстрации показывает наиболее прекрасные жесты любви и привязанности, которые испытывают друг к другу возлюбленные. Некоторые из них идеально подходят в качестве описания идиллических повседневных моментов, в то время как в других чуть больше искры и напряжения, как бы давая понять, что это истории из личной жизни художника.
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Отношения, Дисней, Любовь, Картины, Художник, Рисунки, Nickelodeon, Zac Retz, Зак Рец.
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