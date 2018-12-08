Тогда и сейчас: художник изобразил знаменитостей рядом со своими молодыми копиям (Фото)

Новости культуры: Талантливые работы с чутким взглядом на мир художника Фульвио Обрегона.

Колумбийский художник и графический дизайнер Фульвио Обрегон (Fulvio Obregon) создал серию иллюстраций под названием "Я и другой Я" ("Yo & Mi Otro Yo"). На этих рисунках художник изобразил звёзд в сегодняшнее время (некоторых, к сожалению, уже нет в живых) рядом с их молодыми копиями. Получилось очень здорово.

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Все мы неизбежно стареем (сначала конечно просто взрослеем) и от этого никуда не деться. И порой так интересно взглянуть на свои юношеские фотографии, находясь в зрелом возрасте, чтобы сравнить себя настоящего с собой прошлым.