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Суббота, 08.12.2018
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Тогда и сейчас: художник изобразил знаменитостей рядом со своими молодыми копиям (Фото)

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Тогда и сейчас: художник изобразил знаменитостей рядом со своими молодыми копиям (Фото)
09:21 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Талантливые работы с чутким взглядом на мир художника Фульвио Обрегона.

Колумбийский художник и графический дизайнер Фульвио Обрегон (Fulvio Obregon) создал серию иллюстраций под названием "Я и другой Я" ("Yo & Mi Otro Yo"). На этих рисунках художник изобразил звёзд в сегодняшнее время (некоторых, к сожалению, уже нет в живых) рядом с их молодыми копиями. Получилось очень здорово.

Мадонна

Дебби Харри

Дрю Бэрримор

Джуди Денч

Йоко Оно

Элизабет Тейлор

Королева Елизавета II

Тина Тёрнер

Сигурни Уивер

Майкл Джексон

Пол Маккартни

Стив Джобс

Мик Джаггер

Аль Пачино

Роберт Де Ниро

Билл Гейтс

Все мы неизбежно стареем (сначала конечно просто взрослеем) и от этого никуда не деться. И порой так интересно взглянуть на свои юношеские фотографии, находясь в зрелом возрасте, чтобы сравнить себя настоящего с собой прошлым. 

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Знаменитости, Звезды, Фото, Художник, Иллюстрации, Я и другой я, Фульвио Обрегон.
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