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Художник показал, как бы выглядели диснеевские герои, если б они были студентами (Фото)
Испанский художник Рубен Алиас (Rubén Alias), также известный под творческим псевдонимом Hyung86, в мае 2013 года начал собственный проект под названием "Диснеевский университет" (“Disney University”), в котором изображает, как бы выглядели диснеевские персонажи, если б они были современными студентами. С тех пор он постоянно пополняет серию своих иллюстраций новыми работами. Причём, преображению подвергаются не только принцессы и главные герои диснеевских мультфильмов: художник публикует на своих страничках в социальных сетях современные версии диснеевских персонажей-учащихся, среди которых есть даже "очеловеченные" версии маленького Бэмби и Симбы из "Короля Льва".
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