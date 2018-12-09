Побег из реальности в сказочный мир сюрреалистических фотографий (Фото) Реальный мир порой бывает жесток и груб и чтобы убежать от него, спасаясь от повседневной реальности, люди придумывают сказочные миры, где возможно абсолютно все, что только пожелаешь и нафантазируешь. Но фотограф из Манчестера Рози Харди (Rosie Hardy) творит сказку наяву, создавая сюрреалистические фотографии, погружающие в волшебный мир снов и фантазий. Будучи 16-летним подростком Рози заинтересовалась фотографией, а в возрасте 19-ти лет её снимок заметила группа «Maroon 5» и с разрешения юного фотографа использовала его в качестве обложки для своего альбома. Так девушка в одночасье стала знаменитой. А сейчас мы предлагаем вам взглянуть на фотографии талантливого фотографа и окунуться в атмосферу сюрреализма.