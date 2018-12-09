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Воскресенье, 09.12.2018
Побег из реальности в сказочный мир сюрреалистических фотографий (Фото)
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Побег из реальности в сказочный мир сюрреалистических фотографий (Фото)

Реальный мир порой бывает жесток и груб и чтобы убежать от него, спасаясь от повседневной реальности, люди придумывают сказочные миры, где возможно абсолютно все, что только пожелаешь и нафантазируешь. Но фотограф из Манчестера Рози Харди (Rosie Hardy) творит сказку наяву, создавая сюрреалистические фотографии, погружающие в волшебный мир снов и фантазий. Будучи 16-летним подростком Рози заинтересовалась фотографией, а в возрасте 19-ти лет её снимок заметила группа «Maroon 5» и с разрешения юного фотографа использовала его в качестве обложки для своего альбома. Так девушка в одночасье стала знаменитой. А сейчас мы предлагаем вам взглянуть на фотографии талантливого фотографа и окунуться в атмосферу сюрреализма.
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Искусство, Фото, Снимки, Фотограф, Rosie Hardy, Рози Харди, сказочный мир.
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